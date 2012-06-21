Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Майже півроку тривала капітальна реконструкція Театральної площі в Сумах, яка розташована в самісінькому центрі міста і впродовж багатьох років залишається улюбленим місцем відпочинку городян та приїжджих. Ось тільки на оновлення ця місцина чекала більш як два десятиріччя.

Результат роботи перевершив усі сподівання. Зважаючи на карантинні обмеження «червоної» зони, в якому зараз перебувають Суми, площу відкрили без зайвого пафосу і феєрверків: натомість городяни були приємно вражені побаченим.

Оновлено не тільки зелені насадження та пішохідні зони, а й водограї, освітлення, газони з автоматичним поливом, лавочки тощо. Все зроблено з розрахунком, аби тут була максимально комфортна зона для відпочинку як дорослих, так і наймолодших мешканців міста над Пслом.

Головна окраса площі – динамічні фонтани з різнокольоровим підсвічуванням: для цього тут «працюють 35 потужних насосів.

У найближчих планах – оформлення клумб-композицій, висадка декоративних дерев та кущів, оновлення внутрішньої території-двору Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії ім. М. Щепкіна.

А в перспективі – впорядкування та ремонт низки інших соціальних, культурно-мистецьких, відпочинкових об’єктів, з-поміж яких майдан Незалежності, дитячий парк «Казка», міський парк відпочинку імені Івана Кожедуба. Водночас триватиме ремонт шкіл, дитсадків, дворових територій, доріг тощо.