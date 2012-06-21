Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З-поміж пріоритетних завдань, які розв’язує міська влада Сум, облаштування пандусами житлових будинків, у яких мешкають особи з інвалідністю. Адже для них відсутність спеціальних спусків біля під’їздів перетворює вихід на вулицю у справжню проблему.
За повідомленням департаменту соціального захисту населення міськради, зараз на обліку знаходяться заяви від 20-ти мешканців, подані впродовж 2018-2019 років, хоча кількість осіб з інвалідністю більша.
Торік із міського бюджету виділили понад 1,2 мільйона гривень, на які облаштували пандуси у п’яти будинках по вулицях Інтернаціоналістів, Харківській, Холодногірській, Герасима Кондратьєва, а також проспекту Михайла Лушпи.
Цьогоріч передбачено поки що 0,5 мільйона, хоча опрацьовуються варіанти збільшення фінансування.
Спеціалісти ТОВ «Сумистрімбуд» уже облаштували два пандуси, один з яких у будинку по вулиці Глінки, у якому мешкає Владислав Морозов – учасник VIII зимових Паралімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті, відомий у світі призер змагань з лижних гонок та біатлону.
Найближчими днями розпочнеться облаштування спуску в будинку по вулиці Івана Сірка, кошторис якого становить понад 185 тисяч гривень.