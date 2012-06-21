Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Суми стануть восьмим регіоном, де пасажирам запропонує свої послуги сервіс виклику автомобіля OnTaxi. Це суто національний бренд, який з’явився три роки тому в Харкові і який завдяки зручності неухильно завойовує своїх прихильників.
Його фішка – у використанні зручного додатку. Він дозволяє «читати» буквально все і насамперед маршрут майбутнього руху, ціну за проїзд, наявність авто в районі проживання клієнта, за потреби – транспортування тварин, наявність кондиціонеру, клас автомобіля тощо.
Після одержання замовлення таксистом клієнт бачить, де знаходиться машина, в якому місці припаркована, і виходить тоді, коли авто прибуло за вказаною адресою.
За проїзд можна розраховуватися готівкою, картою будь-якого світового банку (за винятком електронних розрахункових систем), а також бонусами, які нараховуватимуться за результатами поїздок.
Розроблена шкала взаємного оцінювання пасажирів і водіїв, що стимулює культурну поведінку обох «сторін».
Організатори нового сервіс-таксі запросили на роботу власників авто з працюючими ременями безпеки і з Android-смартфоном. Особливо дисциплінованим і ввічливим обіцяють додаткові бонуси і доплати.