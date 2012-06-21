Нещодавно виконавчий комітет Сумської міської ради ухвалив рішення «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку в місті Суми».
Це означає, що найближчим часом їх отримають усі майже 1400 житлових споруд, де співвласники не визначилися з формою управління або ж не створили ОСББ.
За словами заступника міського голови Сум Олександра Журби, таким чином обласний центр на практиці виконує норму Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» стосовно вищеозначених житлових об’єктів.
Наразі останні розподілені на вісім лотів конкурсу, до кожного з них включено будинки різної поверховості та технічного стану.
Затим розпочнеться офіційна процедура підготовки до проведення конкурсу, яка передбачає максимальну прозорість і залучення широкого кола громадськості та мешканців міста.
За прогнозами організаторів, прийом документів буде оголошено наприкінці травня, а вже незабаром відбудеться і сам конкурс.
Головна мета – забезпечити належне обслуговування житлового фонду Сум, активну участь у його збереженні насамперед самих мешканців.