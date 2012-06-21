Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З цікавою і корисною ініціативою виступили співробітники агенції «Суми», які розпочали тижневий цикл екскурсій під назвою «Відчуй місто на дотик».
Для городян і гостей міста, які хочуть більше дізнатися про обласний центр над Пслом, вони розповідатимуть про відомі історичні архітектурні пам’ятки, скульптури, пам’ятники.
Починається екскурсійний огляд зі Свято-Воскресенського собору, поруч з ним – Козацький хрест і «Камінь кохання», які стають першими об’єктами для ознайомлення. Затим маршрут пролягає центральною Соборною та іншими вулицями міста.
Підсумкова екскурсія називатиметься «Архітектурна спадщина міста Суми», яку проведе відомий сумський архітектор і краєзнавець Володимир Луговий.