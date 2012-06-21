Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У центрі Сум, у сквері Героїв Небесної Сотні відкрили 8-метровий пам’ятник, який увічнює подвиг співвітчизників і символізує незламну народну волю до свободи і незалежності під час подій Революції Гідності.
Виконаний у бронзі і граніті, він унікальний за архітектурним задумом і бездоганним втіленням. Його автор – харківський скульптор Катіб Мамедов, який запропонував на розгляд конкурсного журі низку проєктів, один із яких дістав одностайне схвалення. До такого результату місто йшло із 2014-го року, провівши 4 конкурси, однак донедавна так і не обравши жодну із запропонованих робіт. І лише в травні нинішнього року міська рада прийняла відповідне офіційне рішення.
Кошти для робіт збирали з усіх джерел – бюджетні, меценатські, благодійні, установ та організацій, волонтерів, городян. Загальна кошторисна вартість – понад 5 мільйонів гривень.
Серед Героїв Майдану і сумчанин Олексій Братушка, який загинув від снайперської кулі на вулиці Інститутській у самий розпал історичних подій. Тож місто віддало данину шани і пам’яті як своєму земляку, так і всім, хто назавжди будуть у літописі історії новітньої України.
Поруч із сквером облаштований дитячий ігровий майданчик, що символізує продовження життя – адже заради сьогоднішнього і майбутніх поколінь українців Герої Небесної Сотні віддали свої життя.