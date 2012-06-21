Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумській муніципальній галереї щойно відкрилася фотовиставка, підготовлена в межах проєктуErasmus+ Молодь спільно з Європейським корпусом солідарності.
Ця виставка мандрівна — уже впродовж майже місяця вона подорожує містами України. Суми стали третім обласним центром, куди завітав розмаїтий вернісаж із 40 світлин, з-поміж яких є і сумські.
За словами організаторів, в експозиції представлені роботи громадських та молодіжних організацій України — учасників різних програм ЄС. Завдяки останнім українські юнаки та дівчата разом із європейськими ровесниками мають змогу брати участь у волонтерському русі, курсах-тренінгах, міжнародних обмінах тощо.
Виставка працюватиме до 13 вересня, її відвідування безкоштовне, з неодмінним дотриманням карантинних вимог.
Ще один фотоогляд під назвою «Слобожаночка-2020» в межах однойменного проєкту організувала місцева ГО «Краса та розум Сумщини». 11 сумських фотомайстрів свого часу попрацювали з 32-ма місцевими представницями прекрасної статі, які виступали в якості моделей, представивши по одній роботі від кожної. Зібрання світлин розгорнули просто неба поруч із візиткою Сум — альтанкою, тож городяни і гості міста не тільки милувалися фото, а й голосували за ті, які, на їхню думку, найкращі.
Як повідомила організатор виставки Ксенія Блюмська-Данько, таким чином кожна дівчина, ким би і де вона працювала, мала можливість продемонструвати свої модельні дані. Троє переможців голосування отримали подарунки від місцевих підприємців — партнерів проєкту, а кожній учасниці на згадку вручили їхнє власне фото, надруковане на полотні.