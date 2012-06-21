Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Мистецтво живих скульптур поступово і неухильно розвивається, набуває популярності. Не виняток і Суми, де городяни і гості міста мають змогу бачити ці вельми цікаві та оригінальні творчі портрети у майстерному «виконанні» місцевих скульпторів. Аби всі бажаючі змогли зблизька побачити результати творчої праці, у місті вирішили провести окремий фестиваль, який відкривається завтра, 25 вересня і триватиме впродовж трьох днів.
За словами організаторів, родзинкою заходу стане виставка із 10-ти скульптур, які в Україні вважаються найкращими. Її облаштують на Покровській площі та вулиці Соборній, що в центрі Сум.
У сквері Щастя зі своєю програмою виступить лялькар, який неодмінно зацікавить не лише дорослих, а й наймолодших мешканців обласного центру.
Для всіх бажаючих буде запропонована екскурсія містом, а підсумком дійства стане нагородження учасників фестивалю.