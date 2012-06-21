Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



У Сумах відбулися урочистості з нагоди сторічного ювілею Михайла Панасовича Лушпи (1920 — 2007), якого справедливо вважають будівничим міста троянд. Саме під його керівництвом у 70-80-их роках обласний центр над Пслом досяг свого розквіту, здобувши репутацію потужного індустріального, архітектурного, культурно-мистецького центру.

Лауреат Шевченківської премії, член Спілки архітекторів, кавалер більш як десятка орденів та медалей, Почесний громадянин міста Суми — це далеко не повний перелік заслуг земляка, завдяки якому в обласному центрі виросли нові проспекти і вулиці, облаштовано сквер «Дружба» і дитячий парк «Казка», збудовано обласний театр драми і музичної комедії ім. М. Щепкіна, фонтан «Садко», залізничний та автовокзали, понад 30 дитячих садків і близько десятка шкіл, численні житлові багатоповерхівки.

А своєрідним квітковим символом господарської діяльності Михайла Лушпи стала троянда — в ті роки місто тонуло у клумбах, висаджених дбайливими сумчанами.

У день народження представники міської та обласної влади, громадськості, друзі і знайомі ювіляра відвідали його могилу на Центральному кладовищі, поклали живі квіти. А затим урочистості продовжилися біля пам’ятника М. Лушпі, встановленому на вході до дитячого парку «Казка» (до речі, ім’ям ювіляра названо також один із найбільших проспектів міста).

Наголошувалося, що сьогодні особливо важливо продовжувати традиції, започатковані славетним попередником. Адже місто потребує особливої уваги і піклування кожного покоління його мешканців.