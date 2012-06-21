Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»





Щойно Суми відзначили сторіччя від дня народження Почесного громадянина міста Михайла Лушпи, як новий знаковий ювілей — 200 років від дня народження Івана Харитоненка (1820—1891).

Як наголошувалося під час урочистостей, що пройшли в центрі міста біля пам’ятника Івану Герасимовичу, ці дві постаті хоч і в різних часових епохах, усе ж їх об’єднує любов до міста над Пслом, бажання зробити його квітучим, заможним, сучасним.

Саме Івану Харитоненку належать відомі крилаті слова, який закликав нащадків любити Суми так, як любив їх він.

Ім’я промисловця-цукрозаводчика, благодійника і мецената широко знане не лише в Україні, а й Європі. Саме завдяки його зусиллям і старанням у місті над Пслом зведено низку будівель, які й сьогодні успішно слугують городянам, а самі Суми із провінційного містечка перетворилося на ошатний обласний центр.

Зважаючи на історичну цінність, нещодавно із Міністерством освіти і науки України узгоджено питання про передачу до комунальної власності міста садиби Харитоненків. Для відбудови пам’ятки будуть об’єднані кошти Державного фонду регіонального розвитку та Сумської міської територіальної громади.

Таким чином у місті мають намір повернути будівлі друге життя.