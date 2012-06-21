Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



Суми належать до міст, де епідеміологічна ситуація хоч і під контролем, однак бажає кращого. Тож тут збільшили кількість мобільних груп до 36, в тому числі 12 Нацгвардії України, які не тільки посилено перевіряють об’єкти, що продовжують господарську діяльність, а й проводять профілактичну роботу.

За повідомленням сайту Сумської міськради, впродовж останнього тижня на предмет дотримання карантинних вимог перевірено понад 350 установ, підприємств, організацій, суб’єктів діяльності. Мобільні групи щодня розпочинають свою роботу о 8-ій годині ранку.

До їх складу входять представники різних служб і підрозділів міськради, зокрема, правового управління, відділу торгівлі, побуту і захисту прав споживачів, Головного управління Держпродспоживслужби в області та інших. Складено низку протоколів про адміністративні правопорушення — головним чином недотримання маскового режиму, соціальної дистанції тощо. Такі порушення зафіксовані переважно на околицях та у віддалених районах Сум, тож саме там посилено відповідну роботу.

На особливому контролі громадський транспорт, аптеки, магазини, кафе, заклади побутового обслуговування та інші. Стосовно їх роботи складено 6 актів та 42 адміністративних протоколи, водночас під час рейдів учасники груп звернули увагу керівників та працівників на недопущення тих чи тих порушень.