Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
На недавній сесії Сумської міської ради депутати проголосували за відведення земельної ділянки площею 5,5 гектара на одній із околиць обласного центру в оренду ТОВ «Лєст-інвест» під будівництво і обслуговування заводу з переробки сміття. Означена проблема для Сум стоїть особливо гостро вже не один рік. Свого часу були спроби її розв’язання, однак безрезультатно. Нинішній варіант доволі перспективний, тож депутати дали «добро».
Гарантами майбутнього будівництва і фінансування виступили двоє відомих земляків – Почесні громадяни міста колишній голова Національного банку України Володимир Стельмах та екс-ректор Академії банківської справи НБУ Анатолій Єпіфанов.
За словами мера Сум Олександра Лисенка, цей екологічний проєкт найбільш реальний і втілюваний. Попереду багато роботи і насамперед затвердження проєкту землеустрою. Термін будівництва – рік і два місяці. Орієнтовна вартість – 25-30 мільйонів євро, окупність – 4-5 років. Внесок міста – земельна ділянка, решту фінансових витрат бере на себе інвестор.
Фірму, яка будуватиме, зареєструють у Сумах, тож усі податки і відрахування залишатимуться в місті. Технологія будівництва – інвесторів, працюватимуть сумські будівельники, перепрофілювання об’єкту неможливе, оскільки ділянки призначена виключно для сміттєзаводу.
Найближчими днями до Сум приїдуть інвестори, які ознайомляться із земельною площею в районі вулиці імені Миколи Лукаша, а затим спільно напрацюють алгоритм подальшої роботи.