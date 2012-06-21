Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Доволі курйозний випадок, але з неприємними для злодія правовими наслідками, трапився в Сумах.
Недавньої ночі власник ВАЗу прокинувся від голосного гавкання собаки. Коли визирнув у вікно, побачив незнайомого чоловіка, який длубався у салоні його авто.
Вискочивши надвір, спробував догнати зловмисника, але той виявився молодшим і спритнішим – швидко накивав п’ятами разом із викраденими автомагнітолою і динаміками.
На виклик швидко прибули патрульні, які під час огляду салону машини виявили … мобільний телефон, ключі та дисконтну карту, від яких заявник відразу відмовився, бо не його. Неважко припустити, що сполоханий господарем крадій залишив їх на місці злочину, чим значно спростив роботу правоохоронців.
Та не встигли вони як слід оглянути територію, як підійшов незнайомий молодий чоловік і поскаржився, що його щойно пограбували. Украдені речі збігалися з тими, що були в салоні.
Правоохоронці – не в тім’я биті: відразу запідозрили «заявника» у неправдивості. Тим паче, прикмети грабіжника збігалися з тими, які надав власник авто.
Коли ж підключили службову собаку, той відразу «вказав» на молодика.
А далі вже справа техніки. Як з’ясувалося, 25-річний сумчанин і раніше потрапляв у поле зоре правоохоронців за крадіжки, однак не розкаявся.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 ККУ, яка передбачає відповідне покарання за крадіжку чужого майна.