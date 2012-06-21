Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
За ініціативи «Укргазпрофспілки» на навчально-тренувальному полігоні АТ «Сумигаз» пройшов другий етап Всеукраїнських змагань серед працівників аварійних служб газорозподільних компаній східного регіону.
Упродовж трьох днів 7 команд демонстрували вміння та знання, виконуючи як практичні, так і теоретичні завдання.
За словами представника конкурсної комісії – головного інженера ПАТ «Сумигаз» Дмитра Сергієнка, подібні огляди допомагають газовикам підтримувати належну виробничу форму, запобігати можливим аварійним випадкам, оперативно і кваліфіковано діяти в екстремальних ситуаціях.
Перемогу здобули представники Дніпра, на другому і третьому місцях аварійники відповідно Запоріжжя та Харкова.
Сумські газовики візьмуть участь у змаганнях на Житомирщині, а переможці регіональних етапів поміряються майстерністю у фіналі, що відбудеться у Вінниці.