Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Сумчани старшого покоління пам’ятають і знають рідне місто як оазу троянд. Тож продовжуючи і розвиваючу цю традицію, в обласному центрі надають належного значення квітковому оформленню вулиць, площ, скверів.
Цими днями у центрі Сум поруч із фонтаном «Садко» запалахкотіла перша в місті об’ємна клумба, яку за ініціативи і підтримки студентів та викладачів Сумського національного аграрного університету облаштували працівники комунального підприємства «Зеленбуд».
Символічно, що вона стала умовним продовженням різнобарвної веселки, яка виринає із фонтану і зачаровує насамперед тих, хто в’їжджають у місто із харківського напрямку. Як розповів директор «Зеленбуду» Володимир Лаврик, на облаштування клумби використано близько 6,3 тисячі петуній, власноруч вирощених колективом, кілька центнерів кольорової мульчі, гравій, мармурову крихту.
Для бажаючих зробити на згадку світлину чи селфі відвели окреме місце, означене смайликом, тож клумбу убезпечили від витоптування чи пошкодження. Петунії цвістимуть орієнтовно до середини вересня, після чого оздоблення приберуть, аби використати в наступному році.
Тим часом зеленбудівці готують ще дві подібних клумби – біля «Садка» та іншого міського фонтану «Європейський».