Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур'єр»
У Сумах з-поміж форм і методів сімейного виховання значної уваги надають патронатному вихованню – зараз у місті функціонують чотири таких сім’ї, в яких виховуються семеро дітей.
За словами психологів, таким чином діти, які потрапляють у ті чи інші складні життєві ситуації з вини батьків чи рідних, уникають стресів, тимчасово – до півроку – перебуваючи у сім’ях патронатних вихователів.
Останні займаються виключно вихованням малечі, отримуючи підтримку від міської влади, зокрема, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Як повідомили в Центрі, зараз ще троє мешканців Сум готують відповідні документи, аби, після проходження спеціальних курсів, набути статусу патронатного вихователя.
Водночас проблемні сім’ї, із яких дітей передають на тимчасове виховання, отримують необхідну допомогу і підтримку – у лікуванні, працевлаштуванні, ремонті житла тощо, залежно від труднощів.