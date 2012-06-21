Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
У Сумах після відкритого обговорення схвалили і затвердили інвестиційну програму розвитку комунального підприємства «Міськводоканал» на 2021 рік. Таким чином водоканалівці отримали фінансовий документ, який окреслює загальні контури економічного розвитку підприємства в найближчій перспективі.
Акцент програми — на різнобічне оновлення, модернізацію наявного обладнання, зміцнення матеріально-технічної бази тощо. Загальний обсяг фінансування за рахунок амортизаційних відрахувань становить майже 17,3 мільйона гривень, у тому числі 8,4 мільйона — на водопостачання, решта — водовідведення. Передбачено насамперед переоснащення насосних агрегатів на свердловинах, придбання шаф керування, спеціалізованої техніки, в тому числі трактора із комплектом знарядь, реконструкція насосного обладнання, що в кінцевому підсумку дозволить поліпшити якість як самої води, так і її постачання споживачам.
Протокол обговорення направлено Національній комісії, що регулює сферу енергетику та комунальні послуги у державі, яка має розглянути документ.