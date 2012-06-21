Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З нагоди 365-ї річниці від дня заснування Сум у міській муніципальній галереї відкрилася виставка «Міста дружби». В її експозиції 50 світлин із десяти міст семи країн світу, з якими обласний центр над Пслом підтримує партнерські відносини: китайських Чжуцзі, Сіньсян, Харбін, болгарської Враци, грузинського Кутаїсі, польських Любліна та Гожув-Великопольського, німецького Целлє, а також Мажейкяя (Литва) та Банська Бистриця (Словаччина).
За словами представників організаторів — департаменту фінансів, економіки та інвестицій міськради і Сумської міської галереї, враховуючи карантинні обмеження, вони вирішили звернутися до міст-партнерів з проханням «завітати» до Сум у вигляді найяскравіших світлин, які б донесли красу і неповторність їхніх міст. І всі активно відгукнулися — сьогоднішній вернісаж наче переносить сумчан та гостей до цих куточків.
Суми давно і результативно співпрацюють із низкою міст світу в різних галузях — освіті, культурі, економіці, соціальній сфері тощо. Відбуваються обміни делегаціями, досвідом, проводяться спільні заходи тощо. Тож нинішня виставка стала приємною подією у житті міста над Пслом.