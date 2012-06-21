Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У ці серпневі дні сумчани та гості міста залюбки відвідують виставку-інсталяцію «Весільні традиції Сумщини», яка відкрилася в обласному краєзнавчому музеї. Тут представлені численні експонати, що стосуються традицій весільної обрядовості краю з минулого до сьогодні. Цікаво, що матеріали виставки не лише із фондів музею, а й «залучені». Чималу частину надали друзі закладу, а також власник приватного музею «Причал Одіссея» Сергій Гуцан.
Як повідомив куратор виставкового проєкту, директор музею заслужений працівник культури Владислав Терентьєв, для відвідувачів запропоновані чотири інсталяції на такі теми як «Скриня нареченої», «У приміщенні Сумського РАГСу 1940-их років», «Весільна церемонія 1974 року в Сумах» та «Весільні подарунки». Для бажаючих залишити пам'ять про відвідування облаштовані зони фотографування.
Виставка багата на унікальні історичні експонати. Це вітальні листи, датовані другою половиною позаминулого століття, в яких друзі і знайомі вітають з одруженням у майбутньому відому фольклористку-етнографа Пелагею Литвинову (1833 — 1904) із Глухівського повіту. Привертають увагу скриня з квітковим орнаментом із Лебединщини, якій майже півтори сотні років і в якій зберігався посаг нареченої, весільні рушники, чоловіча сорочка-вишиванка 1917-го року, сукні з фатою, костюми тощо.
На відкритті виставки, що відбулася із дотриманням усіх карантинних вимог, спогадами про своє весілля поділилися подружжя сумчан Ройченків — відомий фотохудожник Ігор та його дружина Ольга. За кілька років вони святкуватимуть золоту весільну дату, тож «молодим» було що згадати.