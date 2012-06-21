Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
6 і 7 серпня у Шосткинському районі на Сумщині відбудуться урочистості з нагоди 201-ї річниці від дня народження класика української національної літератури Пантелеймона Куліша. І хоч дата не «кругла», все ж земляки вирішили її гідно відзначити, аби засвідчити свою шану і повагу до славетного сина України.
За словами Ігоря Фатуна, який очолює відділ культури Шосткинської міської ради, передбачено широке коло розмаїтих заходів, кожен з яких являтиме ту чи іншу грань багатовимірного Кулішевого таланту. Адже він широко знаний як прозаїк, фольклорист, мовознавець, етнограф, публіцист, історик, перекладач.
Частина урочистостей запланована у Шостці, низка — у селі Гукове та смт Вороніж, що неподалік районного центру, що тісно пов’язані з життям і творчістю митця.
Зокрема, передбачені екскурсії до музею письменника, організація виставок книг про автора «Чорної ради», подарованої літератури, проведення «КулішFest» та літературно-мистецьких композицій, покладання квітів до пам’ятника і пам’ятного знаку, виступи краєзнавців та літераторів тощо.