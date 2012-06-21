Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
З нагоди сторіччя утворення Сумського художнього музею імені Н. Онацького в його залах розгортають численні виставки та експозиції, де представлені ті чи інші історичні та культурно-мистецькі цінності, що зберігаються у фондах закладу. З-поміж них — унікальна колекція порцелянових виробів, виготовлених майстрами королівської порцелянової мануфактури у столиці Данії — Копенгагені. Заснована у 70-их роках XVIII століття, вона відіграла важливу роль у розвитку фарфорового виробництва у Європі, ставши одним із яскравих зразків високої художньої довершеності і майстерності.
За словами молодшого наукового співробітника Марії Ярмак, в експозиції — ніжні і витончені тарелі, блюда, фігурки людей і тварин, інші зразки. Гра кольорів, переливи відтінків, анімалістичні мотиви, притаманні роботам давніх майстрів Данії, додають порцеляні особливого шарму, роблять їх справжніми духовними шедеврами європейської та світової культури.