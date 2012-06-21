Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»



У межах відзначення вікового ювілею з часу заснування в Сумському обласному художньому музеї імені Никанора Онацького відкрилася виставка мистецьких творів, які свого часу були відреставровані фахівцями Харківської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру — давнього мистецького партнера слобожанського музейного закладу. В експозиції близько півсотні зразків живопису, скульптури, іконопису від 17-го до початку 20-го століть, що становлять значну мистецьку цінність і належать до образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва.

Це, зокрема, українське гутне скло та фаянс 18-го століття, західноєвропейський фарфор, старшинська вишивка, французькі гобелени тощо, які колись зберігалися в колекції Оскара Гансена.

Як інформує сайт Сумської ОДА, перші наукові обстеження музейних виробів були проведені під час Другої світової війни, а в 60-их роках минулого століття оновили низку полотен.

У 80-их роках музей розпочав самостійно реставрувати окремі роботи, адже у штатному розкладі закладу з’явилися відповідні спеціалісти з живопису та кераміки. Разом з тим музейники тісно співпрацювали з фахівцями Київського художнього інституту (зараз — Київська академія образотворчих мистецтв і архітектури) і зараз активно ведуть цю роботу.

Як наголошується, консервація і реставрація — невід’ємні складові збереження мистецьких пам’яток, яким у музеї надається особливого значення.