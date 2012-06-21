Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького належить до закладів, який неухильно розвивається, пропонуючи своїм відвідувачам нові екскурсії, експозиції, мистецькі прем’єри.

Ось і цими днями науковий співробітник музею Олена Гагіна провела першу тематичну екскурсію «Мистецтво та література: шляхи, перехрестя, паралелі». У ній науковець пов’язала різні літературні жанри з експонатами музейної колекції, зробивши подвійні мистецькі акценти.

Зокрема, невелика група відвідувачів, які завітали до закладу з дотриманням усіх карантинних вимог, ознайомилися з картинним мистецтвом не лише України, а й Нідерландів, Франції, Італії, Польщі, низки інших країн.

При цьому розповідь супроводжували рядки творів таких майстрів слова як Никанор Онацький, Ліна Костенко, Давид Бурлюк, Яків Полонський, Антон та Микола Чехови, Афанасій Фет та інших.

Така екскурсійна подорож цікава насамперед для працівників музеїв, бібліотек, письменників, художників, усіх, кому близьке і зрозуміле мистецтво картинних полотен і художнього слова. Новинка «пропишеться» у переліку екскурсій для тих чи тих категорій відвідувачів.