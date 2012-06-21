Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумському прикордонному загоні стало традицією проводити збори-настанови для молодих офіцерів, які поповнюють особовий склад підрозділу.
Ось і цими днями такий триденний захід став чудовою практичною школою для 28 випускників провідного вишу України – Національної академії Держприкордонслужби ім. Б. Хмельницького, які стали на захист державних рубежів Батьківщини.
Як повідомив помічник начальника Сумського прикордонного загону – керівник пресслужби Роман Ткач, у зборах взяли участь представники керівного складу загону та Східного регіонального управління, ветерани служби, колеги. Окрім детального ознайомлення з теоретичними засадами різних аспектів майбутньої служби, лейтенанти відпрацьовували низку практичних навичок на базі прикордонного відділу «Юнаківка». Зокрема, стосовно роботи безпосередньо у пункті пропуску, на ділянках зеленого кордону, інженерного забезпечення охорони та інші.
За словами офіцерів, здобуті знання та практичні навички допоможуть їм швидше адаптуватися в умовах безпосередньої прикордонної служби.