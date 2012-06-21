З 1 вересня ясла-садок №43 «Веселка» розпочне роботу з малюками. Майбутні господарі дитячого закладу вже відвідали всі його кімнати та ігрові майданчики під час урочистостей, пов’язаних із закінченням відбудови споруди, що простояла майже тридцять років без роботи.
Тепер тут усе, як в інших сучасних дитячих закладах: утеплено фасад і підлогу та впорядковано територію з ігровими павільйонами, є нове обладнання, меблі та сантехніка, інтерактивні дошки та комп’ютерна техніка — сучасні малята швидко її освоюють. Але як стверджують у Сєверодонецькій міській раді, саме в цьому дитячому садку буде багато дітей з особливими потребами (інклюзивні групи). Тож тут передбачено два пандуси для центрального входу і виходу на ігрові майданчики, облаштовано веранди та спеціальні внутрішні дворики у разі поганих погодних умов, установлено досить широкі двері. А для формування толерантного товариства дітей, батьків, персоналу дошкільного навчального закладу створено спеціальні кімнати спілкування та психологічного розвантаження, кімната лікувальної фізкультури.
Як повідомляє пресслужба Сєверодонецької міської ради, дошкільний навчальний заклад №43 «Веселка» розраховано на 14 груп загальною чисельністю 260 дітей, а в разі перевантаження може прийняти 320. Педагогічний та обслуговуючий персонал налаштований на реалізацію всіх інноваційних методик дошкільного виховання на сучасному рівні. Відбудова закладу стала можливою завдяки ДФРР, місцевому бюджету та коштам благодійників.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»