Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Керівник медичного закладу Віталій Мельник не вважає, що, коли проводили ремонт, зробили щось особливе.
«Ми просто виконували всі вимоги закону про архітектурні норми для об'єктів», – каже лікар.
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Щоправда, аби виконати такі норми, на сьогоднішній день, за словами медика -підприємця, доводиться досить багато часу витрачати на пошук нормативних документів, і ще більше – на те, щоб оформити усі необхідні дозволи.
А ось голова громадської організації «Луганська асоціація людей з інвалідністю» Микола Надучліний підкреслює, що відкриття стоматологічного центру, зручного для людей на інвалідних візках, – рідкість для області в цілому. Він розповідає про те, наскільки часто керівники установ та організацій формально виконують вимогу про доступність, і тоді з'являються потворні споруди – псевдо-«пандуси», які не тільки людям з інвалідністю, але навіть людині з відмінною спортивною підготовкою важко подолати.
«Тепер така необхідна послуга, як лікування зубів, стала доступна також і для людей з інвалідністю», – підкреслює Микола Надулічний.
Він щиро сподівається, що незабаром пандуси будуть в усіх громадських, медичних та соціальних установах, адже це не мода, а відповідальність суспільства перед людьми з особливими потребами, які є такими ж громадянами України, як і всі ми.