У найближчі кілька місяців у телескопа «Кеплер» закінчиться паливо, і він завершить свою місію, йдеться на сайті аерокосмічного агентства NASA.
Телескоп «Кеплер» запустили в космос 2009 року. Його головне завдання – пошук і вивчення планет і планетних систем у інших зірок. За перші три роки роботи апарат виявив понад 3,5 тисячі кандидатів у екзопланети, більшість з них були невеликими світами, переважаючими Землю за розміром менш ніж в тричі.
У 2013 році гіроскоп «Кеплера», що забезпечує стабільність орієнтування космічної обсерваторії, вийшов з ладу, у зв'язку з чим дослідникам довелося майже на рік перервати її місію. Однак проблему вдалося усунути досить витонченим способом – для стабілізації астрономи вирішили використовувати тиск сонячного випромінювання, і в 2014 році почався новий етап роботи «Кеплера», місія К2, який триває й досі.
Спочатку команда місії розраховувала провести 10 спостережних кампаній, після чого запаси палива телескопа повинні були, згідно з розрахунками, вичерпатися. Однак оцінки вчених виявилися занадто консервативними. Наразі «Кеплер» вже завершив 16 спостережних кампаній, і в цьому місяці стартувала 17-я.
Однак паливо «Кеплера» вичерпається вже через кілька місяців, повідомляє команда місії – більш точних оцінок вчені не називають. Паливо використовується для роботи двигунів, які коригують орієнтацію телескопа в просторі, і без їх підтримки він не зможе виконувати наукову програму. Крім того, коли закінчиться паливо, вчені не зможуть зв'язатися з апаратом і отримати дані. До кінця роботи космічної обсерваторії вчені сподіваються зібрати максимальну кількість інформації і передати її на Землю. Крім того, дослідники планують відкалібрувати прилади інструменту, перш ніж запаси палива вичерпаються.
Зовсім скоро NASA відправить у космос новий телескоп – мисливець за екзопланетами нового покоління TESS. Апарат буде запущений 16 квітня з мису Канаверал. Як і «Кеплер», TESS буде шукати планети транзитним методом, відстежуючи зміну кривої блиску зірки під час проходження планети щодо її диску. Основна відмінність нової місії полягає в тому, що вчені будуть досліджувати об'єкти, віддалені не далі, ніж на 300 світлових років – «Кеплер» вивчав зірки в межах трьох тисяч світлових років. Очікується, що TESS зможе виявити кілька тисяч екзопланет розмірами схожими до земних і з орбітальними періодами до двох місяців.