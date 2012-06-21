Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



102 роки тому у Львові спалахнуло українське національно-визвольне повстання. В історії воно ще відоме, як Листопадовий Чин чи Листопадовий Зрив. Цей порив падолисту розпочав становлення на західноукраїнських землях Української державності. Було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку (ЗУНР).

1 листопада 1918 року синьо-жовтий прапор замайорів і над Тернополем. У теперішній четвертій тернопільській школі 102 роки тому був осідок правління Західноукраїнської Народної Республіки. Про це нагадує нині пам’ятна стела. Автором герба ЗУНР став тернопільський гімназист Олег Лошнів. Звісно, щороку в обласному центрі та на Тернопільщині широко відзначали чергову річницю Листопадового Чину. Нинішнього ж першого листопада карантин змусив відмінити й традиційну пішу ходу вулицями міста до Микулинецького кладовища, де поховані бійці Українських Січових Стрільців та Української Галицької армії. Але їхню пам’ять вшанували-таки. Біля могил полеглих патріотів священнослужителі відправили молебень. До пам’ятного знака — Хреста на могилі січових стрільців лягли живі квіти від громадськості та міської влади.

Очільник міста Сергій Надал у своєму виступі підкреслив, що без пам’яті про героїв минулого не буває героїв сучасності. І нагадав, зокрема, що Тернопіль був проголошений другою столицею ЗУНР. Тут зароджувалася українська авіація й перебували перші летунські з’єднання Української Галицької Армії. «Саме сильна, незалежна українська держава буде найкращим пам’ятником всім тим, хто тим, хто загинув й надалі віддає власне життя за Україну», — зазначив міський голова.

Тим часом за сприяння облдержадміністрації в Музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини розгорнули виставку «ЗУНР: у війні та державотворенні». На 12 експозиційних стендах у вигляді відновлених старих фотографій йдеться про історію створення Західноукраїнської Народної Республіки, про тогочасні події, що відбувалися на Тернопіллі.