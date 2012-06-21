Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Тернополі під час церемонії розпису встановили рекорд України. Його зафіксував експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський. Такий задум він назвав унікальним. Номінація – найбільша кількість вишитих в одному стилі речей домашнього вжитку на весільному обряді. І таких елементів, аксесуарів, атрибутів вишили аж пів сотні. Це, зокрема, сукня для нареченої та сорочка для нареченого, вбрання для їхніх батьків, дружбів та дружок, рушники, подушки, набір постільної білизни, серветки для тримання корон під час вінчання, подарунки для молодят, весільна атрибутика та навіть маски. Усі вироби машинної вишивки. Лише рушник, на який ставала під час весільної церемонії молода пара Ольга та Володимир Гоцки ручної роботи. Його, як і повелося здавна в Україні, вишила сама наречена, де виклала нитками дерево життя, що є знаком початку сім’ї.
Ольга – іконописець, Володимир закінчив цього року духовну семінарію. Журналістам він розповів, що їхня молода сім’я та батьки дуже люблять вишиванки, тож вирішили підтримати зараз і підтримуватимуть й надалі давні українські традиції.
Встановлення рекорду, підкреслюють і молодята, і їхні рідні, не було самоціллю, все творили щиро й з радістю. На вишитому рушникові Ольга й Володимир Гоцки поєднали свої долі навік. Хай буде їхнє подружнє життя повсякчас щасливе, барвисте, у вірному коханні!