Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У День Державного Прапора України в Тернополі громадська організація «Захист» організувала «Родинне свято». Для дітей та дорослих підготували чимало розваг, подбали про атракціони та подарунки. Проте увагу кожного не міг не привернути один із заходів — тернополяни вирішили домогтися ще одного національного рекорду. Цього разу — малювати картину акриловими фарбами. Родзинка була в тому, аби залучити до її творення якнайбільшу кількість людей. І організаторам удалося втілити задум.
Очільниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова нарахувала аж 250 осіб, які долучилися до написання панорамного твору, що відображав символи нашого прапора — синє неба та жовте колосся. Картину два на п’ять метрів разом з любителями пензля творив знаний тернопільський митець Рустам Давлетов. Йому, як зізнався, вперше довелося малювати на полотні такого розміру.
Примітно, що картина стала ще й своєрідною листівкою. Адже на її звороті мешканці Тернополя написали також власні побажання українським воїнам. Організатори заходу твердять, що волонтери передадуть полотно нашим захисникам на передову.
У своєму посту у соцмережі керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова зазначила, що вражена ініціативними та творчими тернополянами. Захоплення в неї викликала потужна творча енергетика художника Рустама Давлетова. Учасниками ж рекорду стали 250 тернополян — 250 дотиків пензликів, рук і сердець.