Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Тернополі відзначили свято «Випускник-2020». 1409 хлопців і дівчат завершили цього року навчання в загальноосвітніх школах обласного центру. Усі вони урочистою ходою пройшли головними вулицями міста до центрального стадіону, де й відбувалося святкове дійство, вітали випускників, нагороджували їх за успіхи в навчанні медалями та грамотами.
Нинішньому святу випускників особливості додав не лише карантин. Директори загальноосвітніх шкіл міста записали й виклали у всесвітню павутину, соцмережі оригінальні музично-поетичні, хореографічно-риторичні, віртуально-демократичні привітання з цієї нагоди.
А ще Національний реєстр рекордів України зафіксував у Тернополі чергове досягнення на загальноміському дійстві тих, хто закінчив школу. Випускниця Марія Борисяк одягнула сукню-трансформер з найдовшим шлейфом. І довжина його становила 102 метри 87 сантиметрів. Як зазначила дизайнерка рекордного витвору Наталія Стефанчук, шлейф виконали з євросітки, а сукню – з наймодніших трендових тканин цього сезону. З цього ж матеріалу також пошили й маску для Марії. Шлейф допомагали дівчині нести сорок юних моделей.