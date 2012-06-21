Микола ШОТ,

«Урядовий кур’єр»



У Тернополі вчора репрезентували роботу Ситуаційного центру та довідкової служби 1580, яка цілодобово відстежує оперативне становище в місті. Центр працює на базі управління муніципальної інспекції. Розмістили цю структуру в новому приміщенні в мікрорайоні «Канада». Як зауважив міський голова Сергій Надал, тут зараз готують також робочі місця для представників правоохоронних органів і рятувальників, а отже, забезпечать діяльність єдиного загальноміського Ситуаційного центру.

До системи цього центру загалом під’єднали 735 відеокамер, які встановили на вулицях, прибудинкових територіях, парках Тернополя. Скажімо, 114 камер відеоспостереження розмістили у закладах освіти, 15 — у медичних установах. Майже 120 таких апаратів працюють і в дворах багатоповерхових будинків. 18 камер автоматично розпізнають номерні знаки транспортних засобів, їх встановили на всіх в’їздах-виїздах міста. Безперечно, відеоспостереження ведуть також на перехрестях, аварійно-небезпечних ділянках доріг. Є й кілька камер, що можуть розпізнавати обличчя людей. Це дає можливість правоохоронним органам оперативніше реагувати та фіксувати скоєння будь-яких протиправних фактів чи порушення Правил безпеки дорожнього руху.

Як зазначив міський очільник, у Тернополі щороку розширюватимуть централізовану систему відеоспостереження, збільшуватимуть кількість камер. Подбають і про датники, які реагуватимуть на виникнення на вулицях обласного центру пожежі, затоплення чи інших негативних і стихійних явищ.