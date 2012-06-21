Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
30 років тому Тернопіль став в Україні чи не епіцентром національного відродження. Він першим з обласних міст позбувся пам’ятника комуністичному вождю Володимирові Леніну, перейменував вулиці, проспекти, парки. Над міською радою замайорів синьо-жовтий прапор.
Про ці та інші вже нині історичні події мовили-згадували депутати Тернопільської міськради першого демократичного скликання. Вони зібралися в Українському домі «Перемога» на урочистості з нагоди 30-річчя першого засідання депутатів-демократів. Тогочасний народний обранець Павло Сливка розповів, як приймали декрет про владу. Це був не лише важливий документ, а головне – законний. А от депутат першого скликання Юрій Моргун підкреслив, що в той час ніхто з них і гадки не мав, аби подбати «про себе чи свої кишені», як це чинять нині народні обранці різного штибу. В тому вже далекому 1990 році тернопільськими депутатами рухала ідея, прагнення позбутися тоталітарного режиму та здобути державну незалежність Україні.
На завершення урочистостей патріотичні пісні депутатам міської ради першого демократичного скликання подарував знаний тернопільський гурт «Пшеничне перевесло».