Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Гаївський міст у Тернополі роками був притчею во язицех. Аварійний, він викликав острах, тож міська влада вирішила його демонтувати та взятися за будівництво нового сучасного шляхогону. Гроші виділили з міської скарбниці, держава поки що не доклалася до фінансування. Варто нагадати, що цей міст є частиною міжнародної транспортної артерії, а саме траси Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече. Спорудження його викликало великі незручності для водіїв, тому обласний центр потерпав від значних автозаторів.
І ось учора, напередодні Дня міста цей міст відкрили для проїзду і легкового, і вантажного транспорту. Пропускна здатність шляхогону нині становить 24 тисячі автомобілів на добу. На будівельні роботи загалом використали майже 50 мільйонів гривень.
Втім остаточно міст ще не спорудили. Здали до ладу першу чергу. Зараз відбуватиметься рух двома смугами з двох напрямків. Облаштували й пішохідну частину, закінчують обладнувати освітлення. Відремонтували також під’їзні шляхи до нього від житлового масиву «Східний». Незабаром візьмуться до другої черги спорудження шляхогону, який відкриє транспортне сполучення від тернопільської вулиці Гайова до приміського села Великі Гаї. Але він аж ніяк не заважатиме рухові автотранспорту. Загальна вартість цього мостопроєкту — понад 205 мільйонів гривень.