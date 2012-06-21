Тут лікуватимуться та відновлюватимуть втрачені функції пацієнти після інсульту. Облаштувати заклад вдалося завдяки меценатам краю. Вони пожертвували 705 тисяч гривень на придбання сучасного обладнання — стола-вертикалізатора з електричним регулюванням кута нахилу, столу Бобата, призначеного для реабілітації на ранньому етапі. Надто пораділи лікарі й пацієнти тренажеру для реабілітації хворих з порушенням ходіння та обмеженою моторикою рук і ніг.
У закладі, за словами головного лікаря Володимира Шкробота, прагнуть втілити в повсякденну практику сучасні методи відновного лікування, щоб забезпечувати реабілітаційний процес цілодобово з урахуванням потреб кожного хворого.
У лікарні реконструювали два відділення. У дитячому подбали про палати з поліпшеними умовами перебування, облаштували їх сучасною побутовою технікою, телевізором і холодильником. Є й навчальні класи для школярів та ігрова кімната з комп’ютерами, спортивним тренажером, розвивальними іграми, дидактичним матеріалом для корекційних занять. Оновили сестринську, маніпуляційну, їдальню, буфет. Кошти на оновлення цих двох відділень надали з обласної скарбниці, використали благодійні внески, а ще допомогли меценати.
Обласна влада робить усе можливе, щоб медицину в краї підняти на якісно новий рівень, зазначив голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна. У цій лікарні дбають про пацієнтів і постійно намагаються поліпшувати умови їхнього лікування та перебування тут. Нині в області покращуємо заклади третинного рівня надання меддопомоги, відкрили обласний перинатальний центр «Мати та дитина». А на базі Тернопільської університетської лікарні відкрили лабораторний корпус і центр політравми, незабаром тут буде кардіоцентр.