Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Тернополі в обласному художньому музеї відкрили виставку «Нью-Йорк-Іловайськ: вибір». Присвятили її Маркіяну-Григорію Паславському. Він народився у США, в Нью-Йорку 1959 року. Професійний військовий, у званні майора завершив свою кар’єру. Був учасником Помаранчевої революції, Революції Гідності, 2014 року пішов захищати Україну від російського агресора та його посіпак і став добровольцем батальйону Національної гвардії «Донбас». Загинув 19 серпня 2014 року під Іловайськом. Похований у Києві на Аскольдовій могилі.
Власне, саме у столиці торішнього серпня вперше представили виставку-життєпис Маркіяна-Григорія Паславського. Це — спільна праця Національного музею Революції Гідності, Музею української діаспори та родини Героя. Тернопіль став другим містом, де відкрили цю експозицію. І неспроста. Адже мати Маркіяна Орися Паславська (Гунчак) — уродженка села Старе Місто, що в Підгаєцькому районі на Тернопільщині. Нині іменем Маркіяна Поплавського названа гімназія у м. Підгайці.
За словами куратора виставки Назара Розлуцького, Маркіян Паславський, народжений у США, став справжнім героєм України, захисником своєї історичної батьківщини від російської гібридної агресії. Експозицію розпочинають з роздумів Маркіяна, які були зібрані в одному з буклетів Національного музею Революції Гідності «Заклик діяти: слова Маркіяна Паславського». Представили 35 експонатів, чимало з яких — особисті речі Героя. Зокрема, прапор, бойове спорядження, пластова хустка, Маркіянові улюблені книжки, випускний альбом та сімейні фотографії. Експозиція розповідає також і про Іловайську трагедію.
Тернополяни матимуть змогу ознайомлюватися з виставкою «Нью-Йорк-Іловайськ: вибір» упродовж серпня, а відтак її побачать у Дніпрі.