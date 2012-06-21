Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Тернопільщині у проведенні державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 200 балів з різних предметів зуміли здобути десять хлопців і дівчат. А от випускник Тернопільського технічного ліцею Богдан Вдовін найвищого результату у складанні ЗНО домігся у двох дисциплінах — математиці та фізиці. В області це перший такий факт.
З юнаками та дівчатами, які показали сумлінні та високі результати участі у ЗНО з базових дисциплін, зустрівся голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Він зазначив, що Тернопілля пишається здобутками та талантами випускників. Водночас подякував і вчителям, батькам, які доклали чимало зусиль для навчання й виховання теперішніх випускників.
Голова облдержадміністрації вручив випускникам, які набрали найбільшу кількість балів у складанні ЗНО, відзнаки, а також подарунки, побажав їм стати студентами омріяних вищих навчальних закладів.