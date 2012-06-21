Тернопіль у серпні знову приймав чемпіонат світу з водно-моторного спорту. Позмагатися приїхали 37 команд із США, Німеччини, Польщі, Італії, Болгарії, Швеції — загалом із 14 країн.
Італієць Лука Фінотті вже вдруге бере участь в цих змаганнях. Власним результатом він не дуже задоволений, але теплий прийом і гостинність додали йому настрою, оптимізму. Віктор Шемчук твердить, що спортсмени в захваті від тутешньої атмосфери проведення чемпіонату та інфраструктури.
Щоправда, цьогоріч на Тернопільському ставі не випало позмагатися українським спортсменам. Сталася прикрість: один з італійських інженерів через нещастя в родині не зміг привезти вчасно двигуни для українських човнів. На Тернопільському ставі відбулися видовищні й захопливі змагання. Чемпіоном світу став італієць Клаудіо Фанзіні. Його зірка з’явиться на алеї Чемпіонів. Її на набережній Тернопільського ставу відкрили сім років тому, щоб записувати імена нових переможців. Є тут зірка словака Маріана Юнґа. Він шестиразовий чемпіон у класі F-500. Нинішнього ж серпня він посів друге місце у своїй формулі, поступившись Аттілі Гавасу з Угорщини. У класі F-125 призові місця посіли поляки Себастян Кецінський, Генрик Синорацький та болгарин Віктор Лубенов.