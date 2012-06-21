У травні в Києві відбудеться найбільший науково-технічний фестиваль в Європі – STEM-фестиваль ROBOTICA. Під час фестивалю проведуть майстер-класи, що стосуються робототехніки. Також будуть представлені сотні роботів, серед яких проведуть змагання. Учасникам буде необхідно створити автономних роботів, які зможуть найшвидше виконати поставлені перед ними завдання. Змагання відбуватимуться у двох категоріях: робосумо і слалом.
Під час фестивалю учасники спробують збудувати копію ракети Falcon 9 з кубиків LEGO. Організатори сподіваються, що ця модель стане настільки масштабною, що її занесуть до Книги рекордів Гіннеса.