Столиця Лівії Тріполі зазнала раптового урагану, який обрушив на місто сильний град діаметром від 20 до 25 сантиметрів!
Цей градопад вже називають «історичним», подібного не фіксувалося тут ніколи.
У місцевих повідомленнях йдеться, що раптовий шторм призвів до серйозних пошкоджень приватної власності, так як було повалено багато дерев і град пошкодив безліч автомобілів.
Управління порту і судноплавства Лівії підтвердило, що порт Тріполі отримав пошкодження, зокрема впали контейнери на площах і в акваторії порту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»