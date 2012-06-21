Сєвєродонецьк приєднався до більшості міст України, де можна розраховуватися за допомогою смартфона у громадському транспорті. З березня пасажири місцевих тролейбусів можуть їздити без паперових квитків і оплачувати проїзд смартфоном. Щоб скористатися новою послугою, досить завантажити на мобільний телефон мобільний додаток Privat24 та відсканувати QR-код, розміщений на спеціальних стікерах у транспорті. Сплачений квиток потрібно «прокомпостувати» у смартфоні і за необхідністю пред'явити кондуктору або контролеру.
«Для міста перевага цієї технології в тому, що вона не вимагає додаткових витрат на інфраструктуру і модернізацію міського транспорту», – зазначає керівник бізнесу платежів і переказів Східного РУ Приват Банку Андрій Житников.
А якщо ж пасажир не має смартфона, то він, як і раніше, може придбати звичайний паперовий проїзний квиток. При цьому папірець може виявитися зі «щасливим» номером.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»