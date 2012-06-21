Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У межах святкування 360-річчя з часу заснування міста Тростянець на Сумщині в місцевому музейно-виставковому центрі, розташованому у маєтку Леопольда Кеніга, відкрили ретроспективну виставку художніх полотен відомого земляка Костянтина Власовського (1863 – 1922) «Художник у провінції».
Він народився у Сумах, мешкав в Охтирці, творив на рубежі ХІХ-ХХ століть, залишивши вагому творчу спадщину. Певний період його життя пов'язаний із селом Жигайлівка Тростянецького району, тож мешканці недавно створеної Тростянецької міської ОТГ вважають художника своїм земляком.
Виставку відкрили з нагоди Дня міста – святкового дня експозицію можна було оглянути безкоштовно.
В експозиції представлені пейзажі, етюди, етнографічні замальовки, жанрові твори, які відображають красу природи, неповторність куточків рідного краю тощо. Як стверджував художник, він малює за допомогою промінчика сонця. І це не метафора чи красивість: його роботи дихають сонячним світлом, теплом, щирістю.
Основна частина творчої спадщини Костянтина Власовського зберігається у Сумському художньому музеї ім. Н. Онацького.
Виставка працюватиме до 3 жовтня, її можуть відвідати як жителі міста, так і його гості.