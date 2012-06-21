Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Йдеться про комплексну послугу, яка передбачає тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини в сім'ї патронатного вихователя у період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин. Саме такий договір уклали між патронатними вихователями та органом опіки та піклування Троїцькою районною державною адміністрацією.
«Ви – перші в області! Все буде добре!», – так прокоментувала подію начальник обласної служби у справах дітей Раїса Родіна.
Також у Троїцькому районі розпочато роботу щодо придбання житла у цьому році для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб пільгових категорій.