Турецькі археологи під час проведення розкопок в районі Борнова в Ізмірі виявили безліч найдавніших артефактів, включаючи фігурку богині-матері.

Як повідомляє Hurriyet Daily News, вік фігурки, що зображає богиню, становить 8200 років. Це вкрай важливе відкриття, оскільки воно автоматично змінює вік найдавнішого поселення, яке раніше було тут знайдено.

Досі вважалося, що поселення було засноване приблизно п'ять тисяч років тому. Однак тепер вчені вважають, що місто з'явилося на цьому місці приблизно 8500 років тому. На це, крім богині-матері, вказують й інші знайдені артефакти, зокрема грузила від риболовних сіток, ювелірні прикраси і скам'янілі рештки обробленої людьми риби і мідій.

Артефакти були виявлені в ході археологічних розкопок в курганах Ешілова і Ясітепе. Найбільше вражає знахідкою вчені називають все ж мармурову статуетку богині-матері. Вона виконана в традиційній техніці, але у статуетки відсутня голова.

Ще однією цікавою знахідкою дослідники називають фрагмент скла, вік якого також складає 8200 років. Наявність великої кількості рибальських грузил і решток морських мешканців вказує на те, що перші жителі Ізміра ще 8500 років тому активно займалися рибальством і вживали в їжу морепродукти.

Всього в ході минулого польового сезону археологи виявили в курганах близько 250 предметів, які будуть передані в Ізмірський музей.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»