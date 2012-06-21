Три британки зварили пиво за давньоєгипетськтм рецептом – такий напій пили єгипетські раби 5000 років тому, повідомляє видання Daily Mail.

Історик харчової промисловості Таша Маркс, пивовар Мікаела Чарльз і фахівець з пива Сьюзан Бойл витратили півроку на приготування спеціального пива. За допомогою Британського музею жінки зробили пивоварний інвентар ідентичний давньоєгипетському і відтворили методологію виробництва.

Пиво було основним алкогольним напоєм стародавніх єгиптян. Його робили з ячменю або з пшениці та фініків. Традиційно померлому фараонові обіцяли хліби, що не зачерствіє, і пиво, яке не закисне.

Робітники, що будували піраміди, отримували п'ять літрів пива на день.

Пиво з'явилося майже 13 тисяч років тому і до моменту розквіту Єгипту було широко поширене. Якщо результат перших експериментів древніх людей з пшеницею і ячменем більше нагадував кашу, то єгиптяни вже насолоджувалися напоєм, куди більше схожим на сучасне пиво.

Незважаючи на величезну кількість знайдених глеків із залишками пива, немає даних про древніх пивоварів. Мабуть, приготуванням пива займалися в основному в домашньому господарстві, до того ж навіть при централізованому і спеціалізованому виробництві пива важко відрізнити пивоварню від хлібопекарні, оскільки в будь-якому випадку присутні печі, обпалені зерна злаків, глиняні глечики.

Стародавні єгиптяни виробляли і споживали величезну кількість пива, каже Маркс.

«Пиво було настільки поширене, що до нього ставилися як до одного з видів їжі, – розповідає вона. – Його споживали щодня і у великих кількостях, а також на релігійних святах і урочистостях. Воно було суттєвою частиною раціону рабів, але при цьому мало статус напою богів і було пов'язане з декількома єгипетськими божествами».

Пиво також входило і в пайок воїнів, на стелі Піанхі зображено вихваляння військом свого фараона: «Хліб твій в утробі нашій на будь-якому шляху. Пиво твоє втамовує спрагу нашу».

Мікаела Чарльз, головний пивовар заводу AlphaBeta на сході Лондона, використовувала гімн шумерської богині пива Нінкасі в якості керівництва.

«У єгипетських галереях Британського музею можна побачити знайдені в гробницях дерев'яні фігурки пивоварів, які щось протирають крізь тканину в керамічний посуд. Це стало для нас підказкою до технології виробництва», – розповідає команда.

За давньоєгипетськими правилами пивоваріння, частина зерна знаходилася в холодній воді, частина – в гарячій. Потім їх з'єднували для бродіння. Сучасна ж технологія обробляє все зерно разом, у вузькому температурному інтервалі, каже Маркс.

Жінки використовували керамічні посудини для імітації давньоєгипетських теракотових горщиків. Виготовлення пива зайняло два дні. Зробили дві партії, одну без добавок, а другу – з фісташками, пелюстками троянд, кмином, коріандром і кунжутом – інгредієнтами, до яких мали доступ стародавні єгиптяни.

«Коли ми тільки його почали, я була впевнена, що староєгипетське пиво буде огидним, – зізнається Маркс. – Я чекала, що у нас вийде несмачна, щільна, схожа на кашу слабоалкогольна суміш».

Але пивовари вважали інакше – навряд чи б єгиптяни стали б робити пиво в такій кількості, якби воно було таким гидким.

На подив Таші Маркс, напій вийшов дуже смачним.

«Пиво було легким і освіжаючим – саме те, чого хотілося б після перебування під палючим єгипетським сонцем», – говорить вона.

Купити пиво за давньоєгипетським рецептом поки не можна, але команда вже планує сюрпризи з цього приводу.

А ось месопотамське пиво, очевидно, було не дуже смачним. У 2018 року археологи знайшли на території Іраку рештки найдавнішого пива і, вивчивши хімічні характеристики осаду, спробували відтворити напій. Для цього вони взяли за основу описані в поемах інгредієнти. Пробувати його на момент виходу наукової статті було ще рано, але пахло воно, за словами вчених, жахливо. Втім, основним їх завданням все ж було вивчити характеристики осаду в іншому посуді, знайденої на території Месопотамії – це дозволить дізнатися більше про те, що пили і їли жителі цієї древньої цивілізації.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»