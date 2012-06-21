Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Національний банк України зазначає, що у вересні 2020 року відбулося уповільнення споживчої інфляції –– до 2,3%. Вона залишалася меншою відносно до прогнозу, оприлюдненого в липні.

Зростання цін на продовольчі товари уповільнилося до 3%. Так, як переконані фахівці НБУ, уповільнилося зростання цін на молочні та м’ясні продукти, рибу та морепродукти, кондитерські вироби. Все це пов’язано з тим, що на ринку була значна пропозиція цих продуктів, включаючи й масове імпортування.

Вартість послуг також уповільнила своє зростання –– до 7,8%.

Аналітики Нацбанку України зазначають, що на стримування подорожчання послуг закладів громадського харчування, готельного бізнесу та оренди житла, вплинуло посилення карантину.

Однак, це виявилося ключовим чинником у прискоренні вартості медичних послуг. Незначно підвищилися ціни також і на непродовольчі товари.

А от ціни на ліки та автомобілі продовжили своє зростання. Це відбулося під впливом деякого знецінення національної валюти.

За рахунок збільшення вартості енергоносіїв у світі, зросли й внутрішні ціни на природний газ в самій Україні. Здешевлення палива незначною мірою уповільнилося –– до 17,4%.

На це не змогло вплинути, навіть, деяке зниження світових цін на нафту, яке відбулося у вересні 2020 року, адже за умов інтенсивного користування транспортом та послаблення гривні, вони навпаки зростали.