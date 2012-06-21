У Верховній Раді 9-го скликання буде 87 жінок, що складає 20.52% депутатів від фактичної кількості депутатів.
А у 8-го скликання Верховної Ради обрались 47 жінок, а пізніше ця кількість зросла до 53, тобто 12,6%, пише УП.
За списками проходить 61 жінка – це 27,11% від усіх списочників. Ще 26 жінок проходять по мажоритарних округах – 13% від тих, хто йде у регіонах.
Найбільше жінок у Раду проведе «Слуга народу» – 53 людини.
Але у відсотках найкраще виглядають фракції «Голосу» та «Європейської солідарності», які матимуть по 47,6% і 37% жінок. За це вони можуть отримати додаткове фінансування відповідно до норми про «гендерну квоту».
Найменше місць для жінок в «Опозиційної платформи – За життя» – 11,4%.
Новий склад Верховної Ради прокоментувала голова підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірина Суслова. За її словами, якщо така тенденція збережеться, це буде «справжній прорив».