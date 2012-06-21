На станцію «Академік Вернадський» відбула 23-я Українська антарктична експедиція. «Від імені уряду я хотіла б підкреслити, наскільки важлива ця програма для нашої країни, для її майбутнього, для того, щоб ми були повноцінним міжнародним гравцем у цілому ряді міжнародних програм, пов’язаних із кліматом, забезпеченням водою, природними ресурсами, які будуть відкриватися, можливо, навіть для найближчого майбутнього людства в цілому на цій планеті», — сказала під час церемонії представлення членів експедиції міністр науки та освіти Лілія Гриневич.
Вона також наголосила, що 22 роки поспіль Україна продовжує антарктичну програму. За інформацією міністра, вартість річної антарктичної програми становить 72 мільйони гривень. «І до честі Національного антарктичного наукового центру треба сказати, що їм вдалося в результаті проведених тендерних процедур заощадити певну частину коштів, які ми хочемо інвестувати в поліпшення стану станції», — додала Лілія Гриневич.
На її переконання, завдяки діяльності українських науковців наша держава є «членом досить елітного клубу 30 країн, які мають власну станцію, на якій здійснюється багато досліджень». Тому для України важливо, щоб ця станція змогла ще більшою мірою інтегруватися в міжнародний простір антарктичних досліджень, щоб про неї знали в усіх визнаних міжнародних журналах і щоби дедалі більше українських науковців могли долучитися до цього процесу.
«Дослідження в полярних регіонах, дослідження Світового океану й дослідження космосу — це три маркери, які відділяють країни першого світу від країн третього світу», — вважає керівник Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Він також повідомив, що українські полярники спочатку долетять до найпівденнішого міста Чилі — Пунта-Аренас, а звідти протягом чотирьох діб через протоку Дрейка корабель ітиме до нашої станції «Академік Вернадський».
Керівник зимівлі — один із найдосвідченіших полярників, учасник першої української експедиції Віктор Ситов, повідомляє Укрінформ. Загалом до команди входить 12 осіб, з яких 9 — досвідчені зимівники, троє новачків. У команді семеро науковців, а п’ятеро її членів займатимуться життєзабезпеченням станції. За словами Євгена Дикого, в Антарктиду відбуває і сезонний загін, який працюватиме на станції 18 діб, займаючись цілодобовим відбором зразків, заявки на які подали близько двох десятків українських науково-дослідних інститутів.
Лілія Гриневич подякувала родинам учасників експедиції, які переживатимуть тривалу розлуку зі своїми близькими. А самим учасникам побажала здоров’я, багато сил, якнайменше неочікуваних ситуацій і втілення всіх планів.