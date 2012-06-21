Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні об’єднання співвласників багатоквартирних будинків сміливо можна порівнювати з об’єднаними територіальними громадами. Обидва об’єднання перебувають у вигідніших фінансових умовах у порівнянні з багатоповерхівкою (чи кількома), мешканці якої не згуртувалися, або з сільською радою, котра не увійшла у спілку з іншою. З точки зору справедливості – це анаомалія, а з точки зору перспектив розвику, визначених державою, – матеріальна мотивація до змін.
Мешканці ОСББ беруть на себе відповідальність щодо утримання будинку та комунальних послуг і таким чином їм простіше працювати з органами самоврядування. Можливо з часом це позначиться і на штаті останніх. Наразі держава та органи самоврядування обома руками підтримують ОСББ.
У Вінниці, окрім державних преференцій, для них передбачені місцеві. Наприклад, фасад будинку можна утеплити за відповідною державною програмою, а встановити енергозберігаючі вікна і двері за місцевою (70% витрат бере на себе міський бюджет, а 30% – кошти мешканців). Загалом діє низка програм з підтримки об’єднань. Наприклад, вони мають право на проведення капітального ремонту коштом міського бюджету двох основних систем будинку. Переваги зацікавлюють городян стати господарями своєї багатоповерхівки. Лише з початку цього року у місті створено 52 ОСББ. А в цілому їх вже 615.
Цікаво, що при цьому у Вінниці діє 5 асоціацій ОСББ. Тож і нове творимо за давнім принципом булави: де 3 українця, там 2 гетьмани.