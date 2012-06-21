У контексті американсько-українського благодійного проекту «Незабутня Квітка» 4—5 квітня цього року на сцені Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського відбудеться прем’єра вистави «Kвітка. Пісня наяву й у снах». Ініціатором театральної постановки виступив американський піаніст і продюсер проекту «Незабутня Квітка» Алекс Гутмахер. Світова прем’єра вистави присвячується 65-річчю Квітки Цісик, яка померла від раку грудей, не доживши кілька днів до 45-річчя. Частина коштів від вистави піде на придбання ще одного пересувного мамографа для профілактики та лікування раку молочної залози в жінок Вінниччини.
П’єсу про Квітку Цісик написав драматург Олег Миколайчук-Низовець. Це перша повномасштабна вистава про співачку.